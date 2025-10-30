Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da jandarma ekipleri bir okulun bakım ve onarımını yaptı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma tarafından bir köy okulunun bakım ve onarımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:54 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da jandarma ekipleri bir okulun bakım ve onarımını yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma tarafından bir köy okulunun bakım ve onarımı yapıldı.

        Karlıova ilçesinin Aşağı Yağmurlu İlkokulunun bakım ve onarım işleri Yiğitler Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından gerçekleştirildi.

        Karlıova Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkı sunan jandarma personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu Almanya Şansölyesi Merz
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Karlıova'da Gazze'ye destek için kermes yapıldı
        Karlıova'da Gazze'ye destek için kermes yapıldı
        Solhan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Solhan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
        Karlıova SYDV tarafından 5 bin aileye kömür desteği
        Karlıova SYDV tarafından 5 bin aileye kömür desteği
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de "Aile Şenliği...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de "Aile Şenliği...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de bir çiftin nik...
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün, Bingöl'de bir çiftin nik...