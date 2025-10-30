Karlıova'da jandarma ekipleri bir okulun bakım ve onarımını yaptı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde jandarma tarafından bir köy okulunun bakım ve onarımı yapıldı.
Karlıova ilçesinin Aşağı Yağmurlu İlkokulunun bakım ve onarım işleri Yiğitler Jandarma Karakol Komutanlığı personelleri tarafından gerçekleştirildi.
Karlıova Kaymakamlığınca yapılan açıklamada, "Eğitim ortamlarının iyileştirilmesine katkı sunan jandarma personelimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı kendilerini tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.
