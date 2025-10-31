Habertürk
        Bingöl'de "Gazze'ye Umut Ol" temalı hayır çarşısı düzenlendi

        Bingöl'de Gazze'ye destek amacıyla "Gazze'ye Umut Ol" temalı hayır çarşısı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:02 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:02
        Bingöl'de "Gazze'ye Umut Ol" temalı hayır çarşısı düzenlendi
        Bingöl'de Gazze'ye destek amacıyla "Gazze'ye Umut Ol" temalı hayır çarşısı düzenlendi.

        İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bingöl Şubesi tarafından kent merkezinde kurulan hayır çarşısında, geliri Gazzelilere gönderilmek üzere gönüllülerce hazırlanan el emeği ürünler ve yiyecekler satışa sunuldu.

        Hayır çarşısını ziyaret eden Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, stantları gezerek, gönüllülerden bilgi aldı, bu çalışmada emeği geçenleri tebrik etti.

        Hayır çarşısına vatandaşlar da ilgi gösterdi.

        Vatandaşlar çarşıda hem alışveriş yaptı hem de Gazzelilere destek mesajları verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

