        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de bankalarla işbirliği ve değerlendirme toplantısı yapıldı

        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının (BİNTSO) ev sahipliğinde, kentte faaliyet gösteren tüm kamu ve özel banka müdürlerinin katılımıyla "Bankalarla İşbirliği ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 16:31 Güncelleme: 31.10.2025 - 16:31
        Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının (BİNTSO) ev sahipliğinde, kentte faaliyet gösteren tüm kamu ve özel banka müdürlerinin katılımıyla "Bankalarla İşbirliği ve Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

        BİNTSO'dan yapılan açıklamaya göre, BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay'ın başkanlığında düzenlenen toplantıya, bankaların il ve ilçe şube müdürleri katıldı.

        Toplantıda, Kredi Garanti Fonu (KGF) destek süreçleri, işletmelerin finansmana erişim beklentileri, bankalarla kurumsal iletişimin güçlendirilmesi, çözüm odaklı hizmet anlayışı ve Bingöl'de finans ekosisteminin geliştirilmesi konuları ele alındı.

        Bankaların da sahada karşılaştıkları sorun ve taleplerin gündeme getirildiği toplantıda, çözüm önerileri üzerine karşılıklı değerlendirmeler yapıldı.

        Çintay, kentteki tüm banka müdürlerinin aynı masa etrafında bir araya gelmesinin önemli bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

        "Üyelerimizin finansal süreçlerini yakından takip ediyor, yaşanan sorunları ilgili mercilere iletiyoruz. Aynı zamanda bankalarımızın da sahada karşılaştığı güçlükleri dinleyip çözüm için adımlar atmayı görev biliyoruz. Bingöl iş dünyasının gelişmesi için güçlü bir finans sistemi şart. Yeşil finansman, dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kurumsallaşma gibi alanlarda ortak bir irade ortaya konuldu. Bankalarımızın bu süreçlerdeki işbirliği yaklaşımı bizlere güç veriyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

