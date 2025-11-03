Habertürk
Habertürk
        Bingöl'de 7 firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de 7 firari hükümlü yakalandı

        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:06
        Bingöl'de 7 firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik 24-31 Ekim'de çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

