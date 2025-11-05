Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:55 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Bingöl-Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde bir aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 2 kilo 802 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL

        Benzer Haberler

        Bingöl'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı
        Bingöl'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı
        Karlıova'da köylerde güneş enerji sistemi kuruldu
        Karlıova'da köylerde güneş enerji sistemi kuruldu
        Bingöl'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de 7 firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 7 firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de otomobilin çarpmasıyla ölen Berra için yolu kapattılar
        Bingöl'de otomobilin çarpmasıyla ölen Berra için yolu kapattılar