Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma kapsamında Bingöl-Elazığ kara yolu Kuruca mevkisinde bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 kilo 802 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.