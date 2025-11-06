Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bingöl Valiliğini ziyaret etti.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çardakcı, Vali Ahmet Hamdi Usta ile makamında görüştü.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çardakcı, daha sonra Valilik makamına geçti.

Ziyarette, Bingöl'de yürütülen güvenlik hizmetlerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu, ilin huzur ve güvenliğine katkı sunan çalışmalar ele alındı.

Vali Usta, Çardakcı'ya Bingöl’e verdikleri destek ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.