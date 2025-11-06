Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bingöl Valiliğini ziyaret etti

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bingöl Valiliğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 20:14 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bingöl Valiliğini ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bingöl Valiliğini ziyaret etti.

        Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Çardakcı, Vali Ahmet Hamdi Usta ile makamında görüştü.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çardakcı, daha sonra Valilik makamına geçti.

        Ziyarette, Bingöl'de yürütülen güvenlik hizmetlerine ilişkin genel değerlendirmelerde bulunuldu, ilin huzur ve güvenliğine katkı sunan çalışmalar ele alındı.

        Vali Usta, Çardakcı'ya Bingöl’e verdikleri destek ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        İsrail, Lübnan'daki Hizbullah grubuna saldırı başlattı
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Zeka yapay tuzak gerçek
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Göçük faciasında yeni tehlike! Çalışmalar durduruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        6 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        Vahşet! Kocasını kızgın yağ ile yakıp öldürdü
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        "Oval Ofis" tabelası tepki çekti
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        500 bin konutun yapılacağı ilçeler belli oldu
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Evli ve 3 çocuk babasıydı... Beton dökerken öldüren hata!
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Kandilli, 6.1'lik Sındırgı'yı kaç saniye önce bildi?
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?
        FIFA Trump'a barış ödülü verecek mi?

        Benzer Haberler

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı
        Bingöl'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı
        Karlıova'da köylerde güneş enerji sistemi kuruldu
        Karlıova'da köylerde güneş enerji sistemi kuruldu
        Bingöl'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de bir haftalık asayiş verileri paylaşıldı
        Bingöl'de 7 firari hükümlü yakalandı
        Bingöl'de 7 firari hükümlü yakalandı