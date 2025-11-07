Karlıova'da asfalt çalışması

Karlıova Kaymakamlığı tarafından 2025 yılı programına dahil edilen ilçeye bağlı Yiğitler köyünün Gülabi ile Mollaşakir köyünün Tarlacık mezralarında asfalt çalışması yürütüldü.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde mezra yolları Kaymakamlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda asfaltlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.