Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da asfalt çalışması

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde mezra yolları Kaymakamlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda asfaltlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 14:46 Güncelleme: 07.11.2025 - 14:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da asfalt çalışması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde mezra yolları Kaymakamlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda asfaltlandı.

        Karlıova Kaymakamlığı tarafından 2025 yılı programına dahil edilen ilçeye bağlı Yiğitler köyünün Gülabi ile Mollaşakir köyünün Tarlacık mezralarında asfalt çalışması yürütüldü.

        Çalışmaların tamamlanmasıyla mezra yolları asfaltlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        Saraçlar suç örgütüne operasyon! 1 milyar 800 milyon TL hesap hareketi!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        3 litre kızgın yağla kocasını öldürmüştü... Mahkeme ifadesi ortaya çıktı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Bahis soruşturması! 21 kişi hakkında gözaltı kararı
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        Babasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! Cezası belli oldu!
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminlerini açıkladı
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Geçmiş maçlara yönelik yaptırım olacak mı?
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: İşte tüm yaşananlar!
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        Rüyalar ve uykuya dair ilginç gerçekler
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Beton mikseri yaya geçidinde can aldı!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        Tam 5 gün oldu... Eşi ve oğlu aranan babadan çarpıcı açıklama!
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        "Nuri Bilge Ceylan'a kızgınım"
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Kedi satıp tüfek aldı, iki kişiyi öldürdü!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        'Yavaş şehir' hareketi nedir? Türkiye’de hangi yerler dahil?
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bu şarkı 3 bin 400 yıldır çalıyor!
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        Bakanlıktan boyozcuya dev ceza
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!
        4 aylık takibin ardından... Saçını turuncuya boyadı ama yakalandı!

        Benzer Haberler

        Bingöl'de "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Bingöl'de "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Karlıova'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Karlıova'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Bingöl'de gençlik merkezlerinden rekor: Bir yılda 292 bin gence faaliyet
        Bingöl'de gençlik merkezlerinden rekor: Bir yılda 292 bin gence faaliyet
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bingöl Valiliğini ziyaret e...
        Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Bingöl Valiliğini ziyaret e...
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bingöl'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı
        Bingöl'de üreticilere yüzde 75 hibe ile 435 arı kovanı dağıtıldı