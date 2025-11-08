Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Bingöl'de kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor

        Bingöl'de kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 14:20 Güncelleme: 08.11.2025 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bingöl'de kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası aranıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'de kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer hastası için arama çalışması yürütülüyor.

        Yenimahalle'de oturan ve 6 Kasım'da evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 79 yaşındaki Alzheimer hastası Fehmi Uzunboy'un yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu.

        Bunun üzerine polis, jandarma, AFAD, AKUT, UMKE ve sivil toplum örgütlerinden oluşan ekipler, Uzunboy'un bulunması için arama çalışması başlattı.

        Kent merkezinde başlatılan arama çalışmaları sonucu bulunamayan Uzunboy için kırsalda da çalışma yürütülüyor.

        Ekiplerin, dron desteğiyle havadan ve karadan başlattığı arama çalışmaları sürüyor.

        AFAD İl Müdür Yardımcısı Sedat Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, farklı noktalarda 200 kişi ile arama çalışması yürüttüklerini belirterek, "Arama çalışmasında iz takip köpeklerimizden de destek alıyoruz. Yaşlı amcamızı en kısa sürede bulmayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Uzunboy'un yeğeni Yavuz Uzunboy ise evden ayrıldıktan sonra bir daha amcasından haber alamadıklarını kaydederek, görgü şahitlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda amcasının son görüldüğü noktada arama çalışmasının yoğunlaştırıldığını söyledi.

        Uzunboy, arama çalışmalarında yer alan tüm ekiplere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyük zaferin mimarı Aliyev'i tebrik ederim
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" yüzde 90 azaldı!
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Pazar yerinde çatışma! 2 ölü, 5 yaralı
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Parfüm deposunda yangın: 6 ölü!
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Ticaret Bakanlığı'ndan ‘gizemli kutu’ kararı
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Galatasaray açıkladı: Ameliyat oldu!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        Çocukların kavgasında aileler çatıştı! Can kaybı ve yaralılar var!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Maaş zammında hesaplar değişti
        Maaş zammında hesaplar değişti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        90 metrelik obruğa iniş anını kaydetti
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Kral Şakir'in sesi Mustafa Oral anlattı
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        Selanik'teki Atatürk Evi ziyarete açılıyor
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        İşte dünyaca ünlü 10 ikonik sokak yemeği!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        2 kadın hayatını kaybetti, 4 yaralı! Kahreden kaza kamerada!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        Soruşturma başlatıldı! Özel hastanede usulsüzlük ve darp iddiası!
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İstatistikler 'Gladyatör'ü doğruluyor
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın Antalyaspor 11'i!
        İstanbul'a altın madalya!
        İstanbul'a altın madalya!

        Benzer Haberler

        12 Bingölspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor
        12 Bingölspor şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor
        Bingöl'de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan zanlı yakalandı
        Bingöl'de 33 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulanan zanlı yakalandı
        Karlıova'da asfalt çalışması
        Karlıova'da asfalt çalışması
        Bingöl'de "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Bingöl'de "Atatürk'ü Anma Programı" düzenlendi
        Karlıova'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Karlıova'da Gazze yararına kermes düzenlendi
        Bingöl'de gençlik merkezlerinden rekor: Bir yılda 292 bin gence faaliyet
        Bingöl'de gençlik merkezlerinden rekor: Bir yılda 292 bin gence faaliyet