İstanbul'da Bingöl Tanıtım Günleri yapılacak

İstanbul'da 11-14 Aralık'ta Bingöl Tanıtım Günleri düzenlenecek.

Vali Ahmet Hamdi Usta, Valilik'te düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 11-14 Aralık'ta İstanbul'da düzenlenecek olan Bingöl Tanıtım Günleri'ne yönelik hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Organizasyonun resmi açılışının 12 Aralık'ta yapılacağını bildiren Usta, şunları kaydetti:

"Bingöl'ün kültürel ve ekonomik değerlerini Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında tanıtacağız. Bu etkinliğe başta Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz olmak üzere milletvekillerimiz, iş insanlarımız, bürokratlarımız ve İstanbul'da ve farklı illerde yaşayan tüm hemşehrilerimizin katılım sağlayacağını düşünüyorum. Stantlarımızı ziyaret ederek Bingöl'ü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtma konusunda hep birlikte güzel bir adım atacağımıza inanıyorum. Katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Herkesi Bingöl Tanıtım Günleri'ne bekliyoruz."