Bingöl'de inşaattan düşen işçi öldü
Bingöl'de inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Kaleönü Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Harun K. (27) çatıda çalıştığı sırada dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
