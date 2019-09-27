Vali Ekinci, Elazığ’da tedavi gören öğrencileri ziyaret etti

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, civa zehirlenmesi nedeniyle Elazığ’da tedavi gören öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti.

Sancak Beldesi’nde ilk ve ortaokulda geçtiğimiz hafta birçok öğrenci ve öğretmen, civa ile temas ettiği gerekçesiyle hastaneye kaldırılarak Bingöl'de tedavi altına alındı.Bazıları ise Elazığ'a sevk edildi. Elazığ'da Fırat Üniversitesi ve Fethi Sekin Şehir Hastanelerinde tedavileri süren öğrenci ve öğretmenleri Vali Kadir Ekinci ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Ekinci, öğrencilerin ve öğretmenlerin tedavi süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ekinci’ye ziyareti sırasında Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak’da, Eğitim Birsen Elazığ Şube Başkanı İbrahim Bahşi eşlik etti.

BİNGÖL 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:42

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