Bingöl ve Tunceli için yağış uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Bingöl ve Tunceli için gök gürültülü yağış uyarısı yaptı.

Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı çok bulutlu, Bingöl ve Tunceli çevreleri ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmemektedir"denildi.

Merkez ayrıca,bölge genelinde rüzgarın orta kuvvette etkili olacağını ancak Bingöl ve Tunceli'de yer yer saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesinin beklendiğini bildirdi.

BİNGÖL 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 04:42

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