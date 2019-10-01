Vali Ekinci, vatandaşları makamında ağırladı

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, vatandaşları makamında kabul ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Kadir Ekinci, makamında vatandaşlarla buluşma toplantısı yaptı. Ekinci, vatandaşların sorun ve talepleri dinleyerek sohbet etti.Vatandaşların talep ve sorunlarının kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak amacıyla toplantıları düzenlediklerini belirten Vali Ekinci, vatandaşların devletle bağını daha da güçlendirmek adına toplantıların düzenli olarak yapılacağını söyledi.

Vali Ekinci, sorunların çözümü ve taleplerin yasal çerçeve içinde karşılanması noktasında, kurum müdürlerine gerekli hassasiyeti göstererek yardımcı olmaları noktasında talimat verileceğini paylaştı.

Vatandaşlar ise, sorun ve taleplerinin dinlenmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

BİNGÖL 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:46

GÜNEŞ 06:07

ÖĞLE 12:13

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:08

YATSI 19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.