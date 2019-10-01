Bingöl’de yangın,ağaçlar zarar gördü

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

Bingöl’de çıkan yangın, birçok ağaca zarar verdi.

Yangın, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde bulunan ovada çıktı.Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı ovadaki kuru otlar yanmaya başladı. Yangını fark edenler durumu itfaiyeye bildirdi.Bu sırada yangın ağaçlara sıçradı. Bir çok ağaca zarar veren yangın daha fazla büyümeden itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.

BİNGÖL 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:46

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