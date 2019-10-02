İZDES Heyeti Vali Ekinci’yi Ziyaret Etti

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'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

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Mülkiye Başmüfettişi Ali Kaban Başkanlığındaki İZDES heyeti, Vali Kadir Ekinci’yle bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen ‘İzleme ve Değerlendirme Sistemi’ (İZDES) Projesi kapsamında Bingöl'de çalışmalarını sürdüren Mülkiye Başmüfettişi Ali Kaban Başkanlığındaki heyet, Vali Kadir Ekinci’yi makamında ziyaret etti. Heyet Başkanı Kaban, Bingöl’de yaptıkları çalışmalar hakkında Vali Ekinci’ye bilgi verdi.

Heyet üyeleriyle sohbet eden Vali Ekinci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

BİNGÖL 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:46

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