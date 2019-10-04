Bingöl’de öğrenciler hayvan barınağını gezdi

Bingöl'de Hayvan Bakımevi’ni ziyaret eden öğrenciler, hayvanları besleyerek keyifli vakit geçirdi.

Belediye Geçici Hayvan Bakımevi, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri kapsamında öğrencileri ağırladı.Çeşitli eğitim kurumlarında öğrenim gören yüzlerce öğrenci, görevli personel kontrolünde barınağı gezerek gezdi.Hayvanlarla ilgili barınak yetkililerinden bilgi alan öğrenciler, barınaktaki hayvanları besleme imkanı da buldu.

Belediye Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada;"Barınakta zaman geçiren öğrenciler, dilsiz dostlarıyla buluşarak onlar hakkında bilgi sahibi oldu. Uzman personelimizden barınak ve hayvan hakları hakkında bilgi alan öğrencilerimiz, bundan sonraki yaşantılarında dilsiz dostlarımızın da beslenme, sağlık, hijyen, sevgi, şefkat gibi haklara sahip olduğunun bilincinden olacaklardır. Uzman personel ve fiziksel donanımıyla sokak hayvanlarının evi olan bakımevimizin kapıları, öğrencilerimiz başta olmak üzere herkese ardına kadar açıktır. Vatandaşlarımız hayvanlarla vakit geçirebilir, onları beslemek için yanlarında uygun yiyeceklerden getirebilirler. Hayvanlarla zaman geçirmek isteyen veya onları sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız haftanın 7 günü, saat 10:30 16:00 arasında bakımevimizi ziyaret edebilirler”denildi.

BİNGÖL 04 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:48

GÜNEŞ 06:09

ÖĞLE 12:12

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:05

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.