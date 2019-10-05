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Bingöl’de ceviz hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü

İHA

Bingöl'de başlıca tarım ürünleri arasında yer alana cevizin hasadı, sonbaharın gelmesiyle birlikte başladı. Geçtiğimiz yıla rağmen de hasadın bol olması üreticinin yüzünü güldürdü.

Bingöl’de ceviz hasadı başladı, çiftçinin yüzü güldü

Bingöl’de başlıca tarım ürünleri arasında yer alana cevizin hasadı, sonbaharın gelmesiyle birlikte başladı. Geçtiğimiz yıla rağmen de hasadın bol olması üreticinin yüzünü güldürdü.
Bingöl Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü’nün desteği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hazırlanan “5 yılda 500 bin ceviz fidanı” projesi kapsamında çiftçiye yüzde 70 hibeyle dağıtılan ceviz fidanlarının hasadı çiftçinin yüzünü güldürdü. Kentin birçok yerinde geçim kaynağı olarak satılan cevizlerin sonbaharın gelmesiyle hasadına başlandı. Kilosunun 30 TL arasında satıldığı cevizlerin verimi geçen yıla göre bu yıl arttı.
İl genelinde 197 bin 500 ceviz fidanını toprakla buluşturduklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, 283 kapama ceviz bahçesinin olduğunu belirtti.
Hedeflerinin 500 bin fidanı toprakla buluşturmak olduğunu aktaran Bahadır, “Bingöl geçmişte ceviz popülasyonunun yoğun olduğu alanlardan biriydi ancak kırsaldan kentlere göçlerin olmasından dolayı zamanla cevizde ciddi oranda azalma meydana geldi. Yapmış olduğumuz projeler kapsamında son 5 yıl içinde 197 bin 500 ceviz fidanını çiftçilerimize yüzde 70 hibeyle gerçekleştirdik. Bu anlamda da kent genelinde 283 adet kapama ceviz bahçesi oluşturduk. İnşallah bu ceviz üretimini tüm il geneline yayarak 500 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Merkeze bağlı Yamaç bölgesi Guldar köyündeki bahçesine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden aldığı yüzde 70 hibeli 75 adet ceviz fidanını 5 dönümlük alana diken çiftçi Ramazan Bozoba'da fidanlarından verim almaya başladı.
Bir adet ağaçtan yaklaşık 67 kilogram ceviz elde ettiğini dile getiren Bozoba, “2015 yılında tarıma başvurdum ve yaklaşık 5 dönümlük tarlam için 75 adet ceviz fidanı aldım. Yıllardır bu işle uğraşıyorum. Fidanlarımızdan yavaş yavaş verim almaya başladım. Bir ağaçtan ortalama 7 kilogram ürün elde ediyorum ve seneler geçtikçe verimin artacağına inanıyorum. İnşallah daha büyük bir gelir kapısı olacak bizim için” dedi.
Üretim yapmak isteyenler ceviz fidanı eklemelerini tavsiye eden Bozoba, “İşi olmayan veya üretim yapmak isteyenler için ideal bir iş olarak da görüyorum. İnşallah ilimiz, ileri zamanlarda ceviz üretiminde hem yurt içinde hem de yurt dışına önemli bir katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

BİNGÖL

05 Ekim 2019 Cumartesi

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