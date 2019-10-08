Bingöl’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı

Bingöl’de 2019 yılı 4.Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Vali Kadir Ekinci başkanlığında yapılan 4. koordinasyon toplantısında yatırımcı kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Bingöl’de gerçekleştirilen projelerin değerlendirilmesi yaptı. Henüz proje aşamasında olan yatırımların uygulanacağı bölgelere olan katkısı hususunda istişarelerin yapıldığı toplantıda belirli kararlar alınarak teklifler görüşüldü.

109 projenin tamamlandığını belirten Vali Kadir Ekinci,"Toplam 348 proje üzerinde çalışılmış ve bu projelerin 109’u tamamlanmıştır. Diğer 239 projeden 144 proje devam etmekte ve 60 proje ihale aşamasında olup, 35 projeye ise çeşitli sebepler nedeniyle başlanılamamıştır. İlimiz yatırım projelerine ilişkin çalışmalar, 28 Genel ve Özel Bütçeli Kuruluş tarafından yürütülmektedir. Yatırımcı kuruluşlar tarafından yürütülen projelerin toplam değeri 4 milyar 343 milyon 123 bin 210 TL’dir. 2019 yılı yatırım programında yer alan projelere ayrılan ödenek miktarı 434 milyon 702 bin 672 TL olup, 2019 yılı harcaması 281 milyon 857 bin 967 TL ve önceki yıllar harcaması 1 milyar 297 milyon 626 bin 269 TL olmak üzere toplamda 1 milyar 579 milyon 484 bin 236 TL harcama yapılmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı yüzde 36’dır” dedi.

Toplantı yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcilerinin yaptıkları sunumların ardından sona erdi.

BİNGÖL 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 04:52

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