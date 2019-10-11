Bingöl'de trafik kazası:1 ölü

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Bingöl’de aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Merkeze bağlı İnönü Mahallesi Kültür Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen H.S. yönetimindeki araç, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şerif Babur'a çarptı. Kazada ağır yaralanan yaşlı adam, ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaşlı adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

BİNGÖL 11 Ekim 2019 Cuma İMSAK 04:54

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