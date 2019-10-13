Bingöl’de 9 ayda 153 bin yolcuya hizmet verildi

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Bingöl Havalimanı’nda 9 ay içinde 153 bin 261 yolcuya hizmet verildiği bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü, Bingöl Havalimanı Eylül ayı verilerini açıkladı. Açıklamada, Eylül ayında iç hat inişkalkış yapan uçak sayısı 118 olurken, yolcu sayısı ise 16 bin 923 oldu. Yine Eylül ayında yük trafiği ise toplamda 170 ton olarak açıklandı.

Öte yandan Bingöl Havalimanı’nda 9 ay boyunca hizmet verilen yolcu sayısı 153 bin 261, uçak trafiği bin 102, yük trafiği ise bin 394 ton olarak gerçekleştiği bildirildi.

BİNGÖL 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 04:56

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