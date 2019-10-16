Seyir halindeki otomobil alev aldı

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Bingöl’ün Genç ilçesinde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, Genç ilçesine bağlı Çaytepe köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. K. idaresindeki 23 AAF 125 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Bu sırada, sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürdü.Ancak otomobil, kullanılmaz hala geldi.

BİNGÖL 16 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 04:59

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