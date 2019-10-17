Bingöl´de yaban domuzları köye indi

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BİNGÖL'deki Alıncık köyüne inen yaban domuzları cep telefonuyla görüntülendi.

Kent merkezine bağlı Alıncak köyüne köyüne inen yaban domuzlarını aracında fark eden köy sakini, o anı cep telefonuyla görüntüledi. Görüntüde yiyecek bulmak için köye indiği düşünülen yaban domuzların, köylülerden korkup, tarım arazine girerek uzaklaştığı görüldü.



BİNGÖL 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:00

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