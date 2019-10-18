Bingöl’de yaban domuzları köye indi, o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bingöl merkeze bağlı Alıncak köyüne domuzlar indi. Yiyecek bulamadıkları için köye indikleri düşünülen domuzlar, seyir halinde olan bir araç içinde vatandaş tarafından görüntülendi. Kısa bir süre aracın önünden koşan domuzlar, daha sonra dağlık alana kaçarak gözden kayboldu.

BİNGÖL 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:01

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