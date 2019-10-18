Başkan Arıkan, "Vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız"

Bütün mahallelerde programlı bir şekilde çalışma yürüteceklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Hem sorunlarımızı çözeceğiz hem de vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız" dedi.





Belediye Başkanı Erdal Arıkan, yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte Simani Mahallesi’ni ziyaret etti.

Mahalle esnafını ziyaret ederek, hayırlı işler dileyen Başkan Arıkan, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahallelinin sorun ve taleplerini dinleyen Arıkan, dile getirilen tüm sorunların bir bir çözüme kavuşturulacağını söyledi.



Bütün mahallelerde programlı bir şekilde çalışma yürüteceklerini belirten Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Hem sorunlarımızı çözeceğiz hem de vatandaşlarımızla gönül köprüleri kuracağız. Tüm muhtarlarımızla sürekli irtibat halinde olarak, ortak akıl şiarıyla belediye hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Tüm mahalle ve bölgelerimize eşit mesafede olarak, şeffaf ve adil bir şekilde çalışacağız. Üstyapı ve altyapı çalışmaları da başladı. Bu kapsamda Simani Mahallemizin de ihtiyaç duyduğu hizmetler hayata geçirilecek, kısa, orta ve uzun vadeli programlarla tüm sorunları çözüme kavuşturulacaktır” dedi.

BİNGÖL 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:01

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