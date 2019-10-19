Bingöl Üniversitesi akademik yılı açılış töreni

Bingöl Üniversitesi'nde (BÜ), 20192020 akademik yılı açılış töreni düzenlendi.

BÜ Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde, 20192020 akademik yılı açılış töreni düzenlendi. Programa, Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikolog Nevzat Tarhan ile öğrenciler katıldı.

Dünyada huzurun, barışın ve kardeşliğin tesisi için eğitime her zaman önem verilmesi gerektiğini belirten Vali Kadir Ekinci, "Üniversitemiz 2007 yılında kurulmasına rağmen hem Bingöl hem de bölgesel kalkınma için çok önemli proje ve çalışmalar yürütüyor. Rektörümüze şehrimize ve bölgemize bu güzel katkıları için çok teşekkür ediyorum. 20192020 akademik yılında tüm akademik personelimiz ile öğrenci kardeşlerimize başarılar diliyorum. Yeni akademik yılınız hayırlı olsun” dedi.



Üniversitenin genç ve dinamik bir üniversite olduğunu dile getiren BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak "Yeni kurulan bir üniversite olmamıza rağmen gerek akademik açıdan gerekse fiziksel açıdan çok iyi mesafe katettik. 2007 yılından sonra kurulan üniversiteler arasında sıyrılan bir üniversite olduk. Pilot Üniversite ile üretilen projelerle ilimiz ve bölgesel kalkınma adında çok güzel projeler ürettik, üretmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.



Program, Prof. Dr. Nevzat Tarhan tarafından verilen “Değişen Dünya, Gençlik ve Aile” konferansı ile sona erdi.

BİNGÖL 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:02

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