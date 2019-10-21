Bingöl'de taşkın ahıra zarar verdi

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde etkili olan yağışın ardından bir ahır şu taşkınından dolayı zarar gördü.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün sağanak yağış uyarısının ardından, Bingöl merkez ve ilçelerde yağmur bir kaç gündür etkili olmaya başladı.Solhan ilçesinde yağışlar nedeniyle oluşan taşkın, bir ahıra zarar verdi.Taşkında hayvanlar zarar görmezken, maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

BİNGÖL 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:04

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