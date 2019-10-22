Bingöl’de bu yıl 2 bin 239 kişi istihdam edildi

Bingöl İşKur Müdürlüğü tarafından 2019 yılı içinde 2 bin 239 kişinin istihdam edildiği belirtildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2019 yılı 4. Olağan toplantısı Vali Yardımcısı Yusuf Gemici başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Gemici, istihdamı koruyucu,geliştirici politikalar oluşturulması ve bu politikalar kapsamında mesleki eğitim uygulamaları ile istihdam faaliyetlerini planlamak amacıyla toplanıldığını ifade etti.

2019 yılı içerisinde 2 bin 239 kişinin istihdam edildiğini belirten İşKur İl Müdürü Mehmet Fesih Güler, “Çeşitli mesleklerde bin 565 kişi mesleki eğitim kurslarına katılmıştır, İşbaşı Eğitim Programları kapsamında 220 program düzenlenerek 627 kişi bu programlardan faydalandırılmıştır, bin 469 kişiye işsizlik sigortası maaşı bağlanmış olup 13 milyon 872 bin 849 TL ödeme yapıldı. 18 bin 154 kişiye İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti, bin 239 işyeri yüz yüze ziyaret edilerek kurumsal hizmetlerimiz hakkında bilgi verilmiştir” dedi.

Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında 105 program düzenlendiği aktaran Güler, bu kapsamda da 3 bin 42 kişinin istihdam edildiğini kaydetti.

BİNGÖL 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:05

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