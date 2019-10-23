Bakan Kurum: "1 milyon Suriyeli kardeşimizi güvenli bölgede iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Barışın, huzurun, getirileceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı”

Barış Pınarı Harekatı’nda sahada kazanırken, masada da kazanmaya devam ettiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “150 saat sonunda da bu bölge güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, programları kapsamında Bingöl’e geldi. İlk olarak valiliğe geçen Bakan Kurum, Vali Kadir Ekinci’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından İl Özel İdareye giden ve incelemelerde bulunan Bakan Kurum açıklamalarda bulundu.

9 Ekim’de Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını aktaran Bakan Kurum, “Başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı’nda sahada kazanırken, masada da kazanmaya devam ediyoruz. Dün akşam itibariyle verdiğimiz süre bitmişti ve Cumhurbaşkanımızın Soçi’de bir görüşme yaptı. Yapmış olduğu görüşme çerçevesinde 10 maddelik güvenli bölge ilanı ve burada barışın, huzurun, getirileceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı. İnşallah 150 saat sonunda da bu bölge güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.



“Türkiye’de millet vadisi Bingöl’de gerçekleşmiş olacak”

Bingöl’de bekleyen projelerini ayağa kaldırmak ve hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecini yürütmek istediklerini dile getiren Bakan Kurum, “Bu anlamda 15 hektardan oluşan Kültür Mahallemiz var. 923 hak sahibin olduğu proje kapsamında vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Amacımız önümüzdeki yıl itibariyle bu projeye başlamak ve 2,5 yıl sürede de o konutlarına erişmelerini sağlamak. Yapacağımız konutlar yerel mimariye uygun, az katlı ve bizim kültürümüzü yansıtacak projeler olacak. Bu süreçte vatandaşlarımıza kira yardımı vermek ve mağduriyetlerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Bingöl’ümüze bir millet bahçesi yapma talimatını Cumhurbaşkanımız bize verdi. Yer noktasında istişarelerimizi yaptık ve almış olduğumuz karar çerçevesinde Çapakçur Vadisi’nde yaklaşık 2,4 milyon metrekarelik alanda etaplar halinde burayı bir vadi şekline çevireceğiz. Bu da Türkiye’de millet vadisi olarak ilk defa Bingöl’ümüzde gerçeklemiş olacak. İlk etapta bu projeyi gerçekleştirmek için belediyemize 20 milyon lira kaynak aktaracağız. 2020 yılı itibariyle bu projenin ilk etabını, 2023’e giden yolda gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



"İmar denetçilerimizin sayısını 2 bin 100’e çıkartıyoruz”

Kaçak yapı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kurum, “Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sık alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde ve yine en son Bodrum’da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor. Şuan bin 100 tane imar denetçimiz var. Bu imar denetçilerimizin sayısını 2 bin 100’e çıkartıyoruz. Hafta sonu Antalya’da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle imar denetçi sayısı 2 bin 100 olacak. Ve bu sayede 100’ü İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de denetçilerimiz hizmet verecek. Şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sık alanlarımızda tabiat alanlarımızda kaçak yapı nerede varsa bu denetçilerimiz görev yapacaklar ve mevzuata aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar ve biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Bakan Kurum’a ziyaretlerinde, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum müdürleri eşlik etti.

BİNGÖL 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:06

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