Bakan Kurum: "1 milyon Suriyeli kardeşimizi güvenli bölgede iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Barışın, huzurun, getirileceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: "1 milyon Suriyeli kardeşimizi güvenli bölgede iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş ...

İHA

Barış Pınarı Harekatı'nda sahada kazanırken, masada da kazanmaya devam ettiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "150 saat sonunda da bu bölge güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

Bakan Kurum: "1 milyon Suriyeli kardeşimizi güvenli bölgede iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız" Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “Barışın, huzurun, getirileceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı”

Barış Pınarı Harekatı’nda sahada kazanırken, masada da kazanmaya devam ettiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “150 saat sonunda da bu bölge güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız" dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, programları kapsamında Bingöl’e geldi. İlk olarak valiliğe geçen Bakan Kurum, Vali Kadir Ekinci’den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından İl Özel İdareye giden ve incelemelerde bulunan Bakan Kurum açıklamalarda bulundu.
9 Ekim’de Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Barış Pınarı Harekatı’nın başlatıldığını aktaran Bakan Kurum, “Başlatmış olduğumuz Barış Pınarı Harekatı’nda sahada kazanırken, masada da kazanmaya devam ediyoruz. Dün akşam itibariyle verdiğimiz süre bitmişti ve Cumhurbaşkanımızın Soçi’de bir görüşme yaptı. Yapmış olduğu görüşme çerçevesinde 10 maddelik güvenli bölge ilanı ve burada barışın, huzurun, getirileceği kazanımları elde edeceğimiz çok önemli kararlar alındı. İnşallah 150 saat sonunda da bu bölge güvenli bölge haline gelecek ve 1 milyon Suriyeli kardeşimizi, vatandaşımızı bu güvenli bölge içerisinde iskan edeceğimiz projeyi gerçekleştirmiş olacağız” diye konuştu.

“Türkiye’de millet vadisi Bingöl’de gerçekleşmiş olacak”
Bingöl’de bekleyen projelerini ayağa kaldırmak ve hızlı bir şekilde kentsel dönüşüm sürecini yürütmek istediklerini dile getiren Bakan Kurum, “Bu anlamda 15 hektardan oluşan Kültür Mahallemiz var. 923 hak sahibin olduğu proje kapsamında vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Amacımız önümüzdeki yıl itibariyle bu projeye başlamak ve 2,5 yıl sürede de o konutlarına erişmelerini sağlamak. Yapacağımız konutlar yerel mimariye uygun, az katlı ve bizim kültürümüzü yansıtacak projeler olacak. Bu süreçte vatandaşlarımıza kira yardımı vermek ve mağduriyetlerini en aza indirecek şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Bingöl’ümüze bir millet bahçesi yapma talimatını Cumhurbaşkanımız bize verdi. Yer noktasında istişarelerimizi yaptık ve almış olduğumuz karar çerçevesinde Çapakçur Vadisi’nde yaklaşık 2,4 milyon metrekarelik alanda etaplar halinde burayı bir vadi şekline çevireceğiz. Bu da Türkiye’de millet vadisi olarak ilk defa Bingöl’ümüzde gerçeklemiş olacak. İlk etapta bu projeyi gerçekleştirmek için belediyemize 20 milyon lira kaynak aktaracağız. 2020 yılı itibariyle bu projenin ilk etabını, 2023’e giden yolda gerçekleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

"İmar denetçilerimizin sayısını 2 bin 100’e çıkartıyoruz”
Kaçak yapı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade eden Kurum, “Kıyılarımızda, göllerimizde, doğal sık alanlarımızda, çevre koruma bölgesi sınırları içerisinde, şehirlerimizde ve yine en son Bodrum’da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor. Şuan bin 100 tane imar denetçimiz var. Bu imar denetçilerimizin sayısını 2 bin 100’e çıkartıyoruz. Hafta sonu Antalya’da yeni imar denetçilerimize eğitim vereceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta itibariyle imar denetçi sayısı 2 bin 100 olacak. Ve bu sayede 100’ü İstanbul’da olmak üzere tüm Türkiye’de denetçilerimiz hizmet verecek. Şehirlerimizde, yaylalarımızda, doğal sık alanlarımızda tabiat alanlarımızda kaçak yapı nerede varsa bu denetçilerimiz görev yapacaklar ve mevzuata aykırı olan yapıların tespitini yapacaklar ve biz de kararlılıkla bu yıkım süreçlerini gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Bakan Kurum’a ziyaretlerinde, Vali Kadir Ekinci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kurum müdürleri eşlik etti.

BİNGÖL

23 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:06
  • GÜNEŞ 06:28
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 15:08
  • AKŞAM 17:37
  • YATSI 18:54
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Kurum: Bodrum´da kaçak yapıyla alakalı kararlılığımız devam ediyor
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Bodrum´da kaçak yapıyla alakalı ...
Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL HABERLER Bingöl'de 1 terörist etkisiz hale getirildi
Bingöl’de bu yıl 2 bin 239 kişi istihdam edildi
YEREL HABERLER Bingöl’de bu yıl 2 bin 239 kişi istihdam edildi
Vali Ekinci, Çevre Beratı ödülü alan okulu ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Ekinci, Çevre Beratı ödülü alan okulu ziyaret ...
Soğuk hava etkisini gösterdi, Karlıova’da sobalar kuruldu
YEREL HABERLER Soğuk hava etkisini gösterdi, Karlıova’da sobalar ...
Öğrencilerden, ihtiyaç sahibi aileler için kermes
YEREL HABERLER Öğrencilerden, ihtiyaç sahibi aileler için kermes
Bingöl'de taşkın ahıra zarar verdi
YEREL HABERLER Bingöl'de taşkın ahıra zarar verdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X