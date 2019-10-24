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Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de "En iyi Proje" seçildi

İHA

Bingöl'de yapımı tamamlanan Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen kongrede 2019 yılı baraj inşaatlarına yön veren ve ilham kaynağı olan projeler yarışmasında en iyi proje seçildi.

Bingöl Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de "En iyi Proje" seçildi

Bingöl'de yapımı tamamlanan Yukarı Kaleköy Barajı, Çin'de düzenlenen kongrede 2019 yılı baraj inşaatlarına yön veren ve ilham kaynağı olan projeler yarışmasında en iyi proje seçildi.
Bingöl'in Solhan ilçesinde Murat Nehri üzerinde kurulan ve 2018 yılında işletmeye alınan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES projesi, Çin'de düzenlenen silindirle sıkıştırılmış barajlar kongresinde 2019 yılı baraj inşaatlarına yön veren ve ilham kaynağı olan projeler yarışmasında en iyi proje seçilerek birinci oldu. Geçtiğimiz yıldan itibaren enerji üretimi yapan barajın, işletmedeki barajlar içerisinde Türkiye’nin en büyük kurulu güce sahip yedinci, özel sektör tarafından gerçekleştirilenler içinde ise en büyük kurulu güce sahip HES projesi unvanlarına sahip olduğu belirtildi.
Öte yandan Yukarı Kaleköy Barajı ve HES'in ortalama 1.504.710.000 kilovat saat elektrik üretimi ile 454 bin 595 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilme imkanına sahip olduğu kaydedildi.
Sadece konut elektrik tüketimi dikkate alındığında ise 477 bin 686 konutun elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek enerji üretimi yapan barajın, Murat Nehri'nde projelendirilen en büyük elektrik üretim kapasitesine sahip santral olduğu da ifade edildi.
Çin'deki kongrede birinci olan barajın yapımında kullanılan silindirle sıkıştırılmış sistemin, son yıllarda imalat hızlı, işlenebilirliği kolay ve aynı zamanda maliyetinin düşük olmasından dolayı Türkiye'de birçok baraj ve yol inşaatında Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) diğer bilinen adı ile RCC (Roller Compacted Concrete) yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandığı bildirildi. SSB, geleneksel toprak serimi gibi araçlarla işlenebilen sıfır slump ve kamyon ya da bant sistemi ile taşınıp vibrasyonlu silindir aracılığı ile sıkıştırılan bir beton tipi olarak biliniyor.

BİNGÖL

24 Ekim 2019 Perşembe

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