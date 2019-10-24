Bingöl polisi, öğrencileri bilgilendirdi

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Bingöl polisi,Gençlik Çalıştayı kapsamında öğrencileri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, 2023 Bingöl Vizyonu çerçevesinde “Gençlik Çalıştayı” kapsamında öğrencilere çeşitli eğitimler vermeye devam ediyor.Bu kapsamda, Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencileri ve idarecileri Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek, polislik mesleği hakkında bilgilendirildi. Yine çalıştay kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ekipleri tarafından merkez Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencilerine, gençliği gençlik ile konuşmak, gençliğin yarınını gençlikle beraber hazırlamak, gençleri alanında uzman kişilerle buluşturmak ve öğrencilerin mezuniyet sonrası karamsarlık yaşamasını önlemek amacıyla söyleşi düzenlendi.

Eğitimlerin, periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

BİNGÖL 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:07

GÜNEŞ 06:29

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