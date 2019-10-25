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Bingöl'de "Üniversite Güvenlik Toplantısı" yapıldı.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Tesislerinde, Vali Kadir Ekinci'nin başkanlığında güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Ekinci’nin yanı sıra Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, Üniversitenin Genel Sekreteri Prof. Dr. Yasin Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, İl Jandarma Komutanı Albay Abdurrahman Başbuğ, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Ali Rıza Akarca katıldı.

Toplantıda, Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarının kapasiteleri ve doluluk oranları ile üniversitede muhtemel asayiş olayları ve güvenlik güçlerinin müdahalesi, yurtların ulaşım, güvenlik sorunları ele alınarak değerlendirmeler yapıldı.

BİNGÖL 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:08

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