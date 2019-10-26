Bingöl’de hafif ticari araç apartman boşluğuna düştü

Bingöl’de hafif ticari bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu apartman boşluğuna düştü.
Kaza, merkeze bağlı Kültür Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde 34 ZA 7664 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, apartman ve yol arasındaki yaklaşık 2 metrelik boşluğa düştü.
Araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
BİNGÖL
26 Ekim 2019 Cumartesi
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