Karanlıkta antrenman yapan Genç Demirspor, yardım bekliyor

–Amatör ligde mücadele eden Genç Demirspor, şehir stadyumunun ışıklandırması olamadığı için karanlıkta antrenman yaparak maçlara hazırlanıyor.



Bingöl 1. Amatör Küme ekiplerinden Genç Demirspor, futbolcularının bir kısmının işte çalışması ve bir kısmının ise öğrenci olması nedeniyle idmanlarını akşamları yapmak zorunda kalıyor. İlçe stadyumunda ışıklandırma sisteminin olmayışından dolayı antrenmanlarını gece yapan takım, yetkililerden yardım bekliyor.

Futbola gerekli önemin verilmemesinden dolayı zor şartlar altında mücadele ettiklerini belirten Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Rıza Aran, “Futbolcularımız ışıksız bir ortamda antrenman yapıyorlar. Futbolcularımızın büyük çoğunluğu çalışıyor ve bir kısmı da öğrenci. Bizde bu nedenlerden dolayı antrenmanlarımızı akşam yapmak zorundayız. Ancak ışıklandırma olmadığı için top çalışması yapamıyoruz, idmanlarımız eksik oluyor. Gençlik Hizmetleri ve Genç Kaymakamlığından bu konuda bize yardımcı olmalarını istiyoruz'' dedi.

BİNGÖL 27 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:10

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