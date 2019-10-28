Başkan Dirik, gönüllüler ile birlikte çöp topladı

Bingöl'ün Genç İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, ’Genç İçin 1 Saat’ sloganıyla her hafta sonu bir araya gelip doğayı temizleyen gönüllü vatandaşlarla beraber çöp topladı.

Genç Belediyesinden ekipman desteği alarak ‘Genç İçin bir Saat’ hedefiyle yola koyulan çevre dostu gönüllüleri her hafta temizlik çalışması yürütüyor. Bu haftada ilçe girişinde bulunan Sürekli köyü mesire alanında temizlik çalışması yapan esnaf, öğretmen ve memurlardan oluşan gruba Belediye Başkanı Zeki Dirik'te eşlik etti.

Temizlik gönüllerine desteğe giden ve onlarla beraber çöp toplayan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik, " Çevre konusunda duyarlı gençlerimizin oluşturduğu Genç için bir saat grubunun 45 haftadır ilçemizin muhtelif yerlerinde temizlik yapması bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Genç ilçesi bizim ortak evimiz ve değerimizdir. Öncelikle bu grubu oluşturarak böylesi örnek bir davranışa imza atan arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. İnşallah bu yaptıkları çalışma tüm ilçe halkımıza örnek olur. Lütfen doğamızı koruyalım, onu kirletmeyelim. Ben bu organizasyonu gerçekleştiren tüm kardeşlerimin yüreklerinden öpüyorum" dedi

Sosyal medya üzerinden etkinliği öğrenerek katılan Cesur Aktekin, “Elazığ’dan geldim. Arkadaşların sosyal medya üzerinden duyurduğu Genç için 1 saat etkinliğine destek olmak için buradayım. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe duyarlı olmaya davet ediyorum”ifadelerini kullandı.

BİNGÖL 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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