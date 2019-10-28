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Bingöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yürüyüş ve çelenk sunma töreni ile başladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, öğrencilerin bayrak ve okul flama yürüyüşü ile başladı. Merkez Halk Eğitimi Merkezi önünden hareket eden öğrenciler, valilik önüne gelerek çelenk sunma törenine katıldı.Tören Vali Kadir Ekinci, 49’uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan’ın Atatürk anıtına çelenk sundu. Daha sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Kutlamaların, yarın Vali Kadir Ekinci’nin kabul ziyaretlerinin ardından Şehir Stadyumu’nda düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile devam edeceği belirtildi.

BİNGÖL 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:11

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