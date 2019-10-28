Bingöl'de Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu

BİNGÖL'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıldönümü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başladı.
Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakma programına Vali Kadir Ekinci, 49´uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ve kamu kurum ve kuruluşu yetkilisi katıldı.
Protokolün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumun ardından saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla program son buldu.
BİNGÖL
28 Ekim 2019 Pazartesi
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