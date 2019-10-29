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Bingöl'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu

DHA

BİNGÖL'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

BİNGÖL'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü, yağmur nedeniyle spor salonunda kutlandı. Törene Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan Vekili Topçu Albay Ali Olcay Küçüktepe, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, kurum müdürleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Vali Kadir Ekinci ise vatandaşların bayramını kutladıktan sonra şunları söyledi:
"29 Ekim, aziz milletimizin emsali görülmemiş bir fedakarlık ve mücadele sonrasında zafere ulaştığı, `yeniden var olma´ tarihidir. Bu tarih, istiklalimize, istikbalimize ve cümle mukaddesatımıza kast eden işgalci güçleri hezimete uğrattığımız ve muasır medeniyetler hedefiyle, 'Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' deyip Cumhuriyeti ilan ettiğimiz tarihtir. Bugün hamdolsun Cumhuriyetimiz, gücünü millet iradesinden alarak çok önemli mesafeler kat etmiş ve 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla yürümektedir. Ancak, içeride ve dışarıda, bu kutlu yürüyüşü engellemek isteyen haince teşebbüsler yaşıyoruz. Coğrafyamızın politik ve stratejik değerini tüketmek isteyen bu girişimlerle kararlı şekilde mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İnşallah, birlik ve beraberliğimize, dostluk ve kardeşliğimize kast eden hiçbir karanlık odak ebediyen muvaffak olamayacak, bizleri ezan ve bayrak yürüyüşümüzden asla geri çeviremeyecektir. Tasada ve kıvançta daima bir olmuş insanımız inşallah bugün de, ırk, dil, din ve cinsiyet farkı gözetmeksizin tek millet bilinci ile yoluna devam edecek ve yarınlarımız daha mutlu ve müreffeh olacaktır."
Tören, öğrenciler tarafından şiirler okunurken, yöresel halk oyunları gösteri ve çeşitli yarışmalarda şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere protokol üyeleri tarafından ödül verilmesinin ardından sona erdi.

BİNGÖL

29 Ekim 2019 Salı

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