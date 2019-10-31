Polisler ile öğrenciler halı sahada buluştu

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Bingöl'de polisler ile üniversite öğrencileri, halı sahada futbol oynadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Valiliği 2023 Vizyonu “Gençlik Çalıştayı” çerçevesinde etkinlik gerçekleştirdi. Polisler, "Gençler ile Emniyet personeli arasında sportif faaliyet yapılması” etkinliği kapsamında üniversite öğrencileriyle birlikte halı sahada futbol müsabakası gerçekleştirdi.

Öteyandan, gençlik çalıştayı etkinliklerinin periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

BİNGÖL 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:14

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