Bingöl’de gasp ve hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Bingöl’de meydana gelen gasp ve hırsızlık olaylarının şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, geçtiğimiz ay meydana gelen motosiklet hırsızlığı ve gasp olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında merkeze bağlı Kültür Mahallesi Kınalı Caddesi'nde çalınan motosikletle ilgili şüphelinin Ç.A. olduğunu belirleyerek yakaladı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi’nde bir kişinin gasp edilmesi olayıyla ilgili şüphelinin B.D. olduğunu belirledi. Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİNGÖL 02 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:15

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