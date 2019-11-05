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Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların gözdesi

DHA

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde bir dönem terör olaylarıyla anılan 2 bin 650 rakımlı Şerafettin Dağı, dağcıların gözde tırmanış alanları arasına girdi. Türkiye Dağcılık Federasyonu bünyesindeki profesyonel dağcılar, Şerafettin Dağı'na tırmanıp, zirvede Türk bayrağı dalgalandırdı.
Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı köyündeki Şerafettin Dağı, güvenlik güçlerince terörden temizlenmesiyle profesyonel dağcıların ilgi odağı oldu. Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü'nce düzenlenen etkinlikle kadın ve erkek profesyonel dağcılar Şerafettin Dağı'nın zirvesine çıktı. 5 saatlik yürüyüşün ardından Şerafettin Dağı zirvesine ulaşan ekipler, dağın zirvesinde Türk bayrağı ve Türkiye dağcılık federasyonun bayrağını açarak, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamına dikkat çekti. 
Şerafettin Dağı'nın zirvesine çıkmak için Adana'dan geldiğini söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu üyelerinden Ahmet Kaya, "17 kişilik ekibimizle huzurlu ve sağlıklı bir şekilde tırmanmayı gerçekleştirdik. Türkiye´nin geneline sesleniyorum, buyursunlar gelsinler. Dağlarda hiçbir sorun olmadan zirveye çıkıyoruz. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"
'BÖLGEDE SAĞLANAN HUZUR VE GÜVEN ORTAMINA DİKKAT ÇEKTİK'
Türkiye Dağcılık Federasyonu Bingöl Temsilcisi Ramazan Küçükhazar, "Bugün 2 bin 650 rakımlı Şerafettin Dağı'na tırmanış düzenledik. Uzun süredir böyle bir programımız vardı. Bölgede huzur ve güvenin sağlanmasından sonra buraya dağcı arkadaşlarımızın ilgisini çekmeye çalışıyoruz. Sağ olsun onlar da bizleri kırmadılar" diye konuştu
Türkiye Dağcılık Federasyonu üyelerinden Özge Mutlu, Adıyaman'dan geldiğini belirterek, bölgedeki dağların dağcılık faaliyetlerine açılmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi. 
Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü üyesi Kadri Sancar, Şerafettin Dağı'na ilk kez profesyonel dağcıların tırmandığını ifade ederek, şunları söyledi:  
"Her tarafta huzur var ve herhangi bir sıkıntı görmüyoruz. Buradaki mutlulukla bir süre önce Erciyes Dağı'nda aldığım mutluluk eşdeğerdir."

BİNGÖL

05 Kasım 2019 Salı

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