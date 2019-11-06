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Bingöl’de 4 bin öğretmen, öğrencilerinin evlerine misafir oldu

İHA

Bingöl genelinde görev yapan 4 bin 154 öğretmen, hazırlanan proje kapsamında eş zamanlı olarak öğrencilerinin evlerine misafir olup, aileleriyle tanıştı.

Bingöl’de 4 bin öğretmen, öğrencilerinin evlerine misafir oldu

Bingöl genelinde görev yapan 4 bin 154 öğretmen, hazırlanan proje kapsamında eş zamanlı olarak öğrencilerinin evlerine misafir olup, aileleriyle tanıştı.
Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Öğretmen Veli El Ele” projesi uygulamaya konuldu. Bu kapsamda kentte görevli 4 bin 154 öğretmen, ders çıkışı öğrencilerinin evlerini ziyaret ederek hem ailelerle sohbet etti hem de öğrencilerini yakından tanıma fırsatı buldu.
Öğretmenleriyle birlikte öğrencilerinin evlerini ziyaret eden merkez Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Abdullah Biricik, bu projenin uzun süre devam etmesi gerektiğini söyledi.
Okul müdürü Biricik, “Uzun süredir yapmamız gereken bir faaliyeti bakanlığımızın öncülüğünde hayata geçirdik. Bu ziyaretlerde ailelerimizin yüzüne yansıyan mutluluğu yüreğimiz de hissettik. Bingöl’de 4 bin 154 öğrenci, 4 bin 154 öğretmen tarafından ziyaret edildi. Bu kapsamda oldukça başarılı bir proje olduğunu düşünüyoruz. Biz de Cumhuriyet İlkokulu olarak 600 öğrencimize ulaştık. Projenin en güzel şekilde devam etmesini diliyoruz” dedi.
Özel öğrencisine evde eğitim veren öğretmenlerden Merve Sanır, “Öğrencimizi diğer arkadaşlarımızla birlikte ziyarete geldik. Onların mutlu olduklarını görünce bizlerde çok mutlu olduk. Ziyaretlerimiz hiç eksilmeden devam edecektir”diye konuştu.
Yapılan projenin çok güzel bir ortam oluşturduğunu aktaran Velilerden Gönül Kılıç, “Değerli öğretmenlerimizi evimizde ağırladık, çocuklarımız için geldiler. Çocuklarımızın ödevlerini kontrol ettiler, bizlerle sohbet ettiler. Çok güzel bir ortam oluştu. Temennimiz her zaman bunun devam etmesidir. Öğretmenlerimizden çok memnunuz”ifadelerini kullandı.
Velilerden Ömer Toprak ise, engelli oğlunun evde ziyaret edilmesinden dolayı çok memnun olduğunu belirterek, “ Yusuf özel bir öğrenci. Özel nedenlerinden dolayı da eğitimi evde görüyor. Sağ olsun öğretmenlerimizi bizi ziyarete geldiler, oğlum ve biz çok mutlu olduk. Bu şekilde olan ziyaretlerin devamını bekliyoruz. Öğretmenlerimize bu hassas davranıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz”diye konuştu.
Evde eğitim gören 8 yaşındaki Hasan Topluk ise, “ Öğretmenlerimden çok memnunum. Beni ziyarete geldiler, çok mutlu oldum. Öğretmenlerimi çok seviyorum”diyerek düşüncelerini aktardı.

BİNGÖL

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:19
  • GÜNEŞ 06:43
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:55
  • AKŞAM 17:20
  • YATSI 18:39
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