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Karı-Koca kurdukları "Mobilya atölyesi" ile hayallerindeki işi yapıyor Bingöl'de 1,5 yıl önce ...

İHA

Bingöl'de genç girişimci Songül Güzel'in evde boyadığı sehpaları kocası Ferhat Güzel beğenince, aldıkları 50 bin TL destekle mobilya atölyesi kurdu. 1,5 yıldır işletmelerinde birlikte çalışan çift hem kendileri ekonomik kazanç sağladı, hem de istihdama da katkı sundu.

Karı-Koca kurdukları "Mobilya atölyesi" ile hayallerindeki işi yapıyor Bingöl'de 1,5 yıl önce devletten destek alıp mobilya atölyesi kuran Güzel çifti, hem kendileri kazanıyor, hem de istihdama katkı sunuyor

Bingöl’de genç girişimci Songül Güzel'in evde boyadığı sehpaları kocası Ferhat Güzel beğenince, aldıkları 50 bin TL destekle mobilya atölyesi kurdu. 1,5 yıldır işletmelerinde birlikte çalışan çift hem kendileri ekonomik kazanç sağladı, hem de istihdama da katkı sundu.
1 çocuk annesi 33 yaşındaki Songül Güzel, ev hanımıyken KOSGEB'in açtığı uygulamalı girişimcilik kursuna katılarak başarı ile tamamladı. Hobi olarak evdeki eşyalarını boyayarak "Mobilya" sektörüne elinin yatkın olduğunu görmesi üzerine hem eşinin hem de kendisinin hayali olan mobilya atölyesini kurmaya karar verdi. Eşi Ferhat Güzel ile birlikte "Mobilya Projesi" hazırlayan kadın girişimci, KOSGEB'e başvurdu. Proje kabul edilmesiyle 50 bin lira hibe aldı ve iş yeri için merkez Simani Mahallesi bulunan Bingöl İş Geliştirme Merkezine (İŞGEM) başvurdu. Burada kiraladıkları 150 metrekarelik atölyede hayallerini gerçeğe dönüştüren Songül Güzel, 3 kişiye de iş verdi.
Eşinin böyle bir iş yeri kurma hayali olduğunu belirten Songül Güzel, kendi de evde sehpaları boyayarak bu işe başladığını söyledi. Güzel, “Eşimin bu iş yerini kurma hayali vardı. Hobi amaçlı bile olsa bu işi yapmak istediğini sürekli dile getiriyordu. Bende kendisine destek olmak istedim ve girişimcilik fikrini ortaya koydum. Girişimcilik belgemi de bir yıl öncesinden almıştım zaten. Üretim atölyesi kurmak istedik ve kendimi işimizi geliştirmeye karar verdik. Evde kendi sehpalarımı boyayarak başladım. Eşim eve geldiğinde sehpaları çok beğendi ve bu iş yerini açarsak iyi gideceğine inandık ve işe başladık” dedi.
KOSGEB’ten aldıkları destekle işe başladıklarını aktaran Güzel, “KOSGEB’ten 50 bin lira desteğimizi aldık ve geçen yıl Haziran ayında İŞGEM’in de yeni girişimciler için yer verdiğini duyunca iş yerimizi burada açtık. Bayan girişimcilere pozitif bakan bir sanayidir İŞGEM, bunun da avantajıyla geldik zaten. Burada faaliyetlerimize kısa sürede başladık. Ve bayanlar tarafından da iş yerimiz çok ilgi gördü” şeklinde konuştu.

“Sadece erkekler değil biz kadınlar da başarabiliriz”
Kadınlara bir çağrıda da bulunan Güzel, “Bir sanayi ortamında bayan girişimci çok rastlanılan bir durumda değil. Bir bayanı teşvik etmek için çok özel bir alandayım. Bakıldığı zaman evet bir erkeğin yapabileceği bir iş. Bende ev kadınıydım, işsizdim. Ama ben şu mesajı vermek isterim, iyi bir model, iyi bir örnek istiyorum kadınlara. Sadece erkekler değil biz kadınlar da başarabiliriz. Bizlere her yer de ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“Karıkoca olarak birbirimize sırtımızı dayıyoruz”
Eşinin fikriyle böyle bir karar aldıklarını aktaran Ferhat Güzel (37) ise, “Eşimin girişim fikriyle burada faaliyete girdik. Sabah evden eşimle birlikte çıkıyoruz, işlerimizi en iyi şekilde yapmaya özen gösteriyoruz. Müşterilerimizi en iyi şekilde memnun etmeye çalışıyoruz. Buradaki işlerimizi bitirdikten sonra yine eşimle birlikte evimize dönüyoruz. Çok güzel işler başardık. Karıkoca olarak birbirimize sırtımızı dayıyoruz ve başardığımıza inanıyorum. Bütün insanların yapacağı her türlü girişimde mutlaka eşleriyle birlikte adım atmalıdır diyorum” diye konuştu.

BİNGÖL

07 Kasım 2019 Perşembe

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