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Çiftçiler, yatırım konusunda bilgilendirildi

İHA

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi'ndeki çiftçiler, yatırım konusunda bilgilendirildi.

Çiftçiler, yatırım konusunda bilgilendirildi

Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Arakonak Beldesi’ndeki çiftçiler, yatırım konusunda bilgilendirildi.
Bingöl’de önümüzdeki yıl içinde faaliyete geçecek olan Sütaş Entegre Tesisleri’nden dolayı Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Arakonak Beldesi’nde düzenlenen toplantıda çiftçiler, yatırım konusunda bilgilendirdi.
Tesisin, Bingöl’e ve bölgeye büyük katkılar sağlayacağını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır, "Sizlerle bir araya gelerek bu konuda farkındalık oluşturmayı çok önemsiyoruz. İlimiz genelinde bu güne kadar il ve ilçe merkezlerine bağlı tüm köylerimizde bu tür toplantı ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdik. Bugüne kadar toplamda 6 bin 151 üreticimize yönelik düzenlemiş olduğumuz toplantılar, kurslar ve benzeri faaliyetlerle bir araya gelme imkanı bulduk. Bununla birlikte açtığımız 11 adet sertifikalı, 7 adet sertifikasız olmak üzere 18 kurs programı ile de 278 üreticimize ulaştık. Ayrıca diğer sektörlerde faaliyet gösteren pek çok işletme sahibi ve çalışanları ile öğrencilerimize toplamda 12 adet eğitim düzenledik. Her daim siz kıymetli üreticilerimizin ve sektör paydaşlarının yanında ve destek olmaya özen gösteriyoruz" dedi.
Bilgilendirme toplantısı, TARSİM Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir'in sunumu ile sona erdi.

BİNGÖL

08 Kasım 2019 Cuma

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