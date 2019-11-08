Solhan’da ‘Eğitimde İşbirliği’ protokolü

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Bingöl'ün Solhan İlçesinde 'Eğitimde İşbirliği' protokolü imzalandı.



Solhan Milli Eğitim Müdürlüğü ile Müftülüğü arasında 'Eğitimde İşbirliği' protokolü imzalandı. 2 yıl süre ile geçerli olacak protokol kapsamında, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik eğitim desteği, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel anlamda öğrencilerin desteklenmesi, geliştirilmesi ve yetiştirilmesinin amaçlandığı bildirildi.



Protokolü imzalayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali İhsan Yanılmaz ve Müftü Muharrem Dutar, eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi.

BİNGÖL 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:21

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