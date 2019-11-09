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Bingöl’de 65 bin fidan toprakla buluşacak

İHA

Bingöl’de 65 bin fidan toprakla buluşacak

Bingöl’de 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyası kapsamında 65 bin fidan toprakla buluşacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes Ol” kampanyası kapsamında, Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl’de de fidan dikme etkinliği gerçekleştirilecek. 11 Kasım Pazartesi günü saat 11.11’de Genç yolu üzeri Şeyh Ahmed mevkisinde gerçekleştirilecek etkinlikte, 65 bin fidanın dikileceği bildirildi.
Bingöl’ün etkinliğe katılım gösteren 3’üncü il olduğunu aktaran Bingöl Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, “ Etkinliğimiz, Bingöl Valiliği’nin koordinasyonunda Orman İşletme İl Müdürlüğümüzce 6 farklı noktada yapılacak.65 bin fidan dikimi yapılarak gerçekleştirilecek. Kampanyamız Bingöl halkından yoğun ilgi gördü. Dikilecek fidanlar yüzde 158 oranında sahiplenilecek . İlimiz sahiplenme oranı olarak Türkiye genelinde 3. sırada yer almıştır. Pazartesi saat 11.11’de 65 bin adet fidanı 3 saat içinde toprakla buluşturacağız” dedi.

BİNGÖL

09 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:22
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