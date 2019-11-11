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Bingöl’de 65 bin fidan toprakla buluştu

İHA

Bingöl'de Geleceğe Nefes Ol seferberliği kapsamında, 65 bin fidan toprakla buluştu.

Bingöl’de 65 bin fidan toprakla buluştu

Bingöl’de Geleceğe Nefes Ol seferberliği kapsamında, 65 bin fidan toprakla buluştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın başlattığı “Geleceğe Nefes Ol” seferberliği kapsamında ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de belirlenen 6 farklı noktada fidan dikimi gerçekleştirildi. Kent genelinde 6 farklı noktada toplam 65 bin fidan dikimi yapıldı. Genç yolu üzerinde bulunan Şeyh Ahmed mesire alanı mevkiindeki fidan dikimine ise Vali Kadir Ekinci, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Bingöl’ün fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye genelinde 3'uncu kent olduğunu aktaran Vali Kadir Ekinci, “Her alanda olduğu gibi özellikle orman değerli açısından da ülkemizde kıymetli işler yapılıyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu açıklama çerçevesinde son 20 yılda tüm dünyada orman varlıkları azalırken ülkemizde 2 milyon hektar artış göstermiştir. Dolayısıyla bu artışta hem çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın büyük katkısı vardır. Öte yandan tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de çok ciddi bir duyarlılık ve ilgi hasıl olmuştur. Özellikle Orman Bakanlığımızın ilimizin için belirlemiş olduğu 65 bin fidan kapasitesi bu duyarlılıkla beraber 103 bine çıkmıştır. Yüzde 158’lik sahiplenme oranıyla da Türkiye’de üçüncüsü il olmuştur. Bingöl halkına duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Çocuklarımıza doğayı aşılamamız gerekiyor”
Bu projenin herkes tarafından sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Erdal Arıkan ise, “Bizim çocuklarımıza doğayı, ormanı, fidanı çok ciddi anlamda aşılamamız gerekiyor. Ormanın önemini çok iyi bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu çalışmanın hepimizin tarafından sahiplenilmesi gerektiğini bütün kamu, kurum ve kuruluşların, vatandaşların bundan sonra da çok fazla duyarlılık göstermesini herkesin ağaç dikmesini gerektiğini belirtmek istiyorum. Bu projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Fidan dikiminin eğlenceli geçtiğini aktaran öğrencilerden Mert Coşkun, “Bugün hep birlikte bir ağaç dikimi gerçekleştirdik arkadaşlarımızla. Çok eğlenceli geçti. Ağacımın adını da Kahraman koydum ve daha güzel olacağını düşündüm” diye konuştu.
Eğitim ve Toplum Gönüllü Semiramis Karaaslan'da, “Geleceğe nefes olmak için 65 yaşında bir kadın olarak buradayım. Türkiye’de fidan dikmenin 3 il olan Bingöl’ün farklı bir gururunu yaşıyorum. Ne mutlu bize ki daha güzel, daha yeşil bir Türkiye için Bingöl için buradayız” dedi.

BİNGÖL

11 Kasım 2019 Pazartesi

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