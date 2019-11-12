Bingöl’de 26 işletmeye ceza kesildi

Bingöl Belediyesi, kamuya ait alanlara izinsiz bir şekilde reklam materyalleri astığı tespit ettiği 26 işletmeye 13 Bin TL idari para cezası kesti.

Belediye Zabıta Müdürlüğü, kamuya ait alanlar ile binaların duvarlarına yapıştırılan reklamlar, ilan ve afişlerle ilgili denetim başlattı.Kent genelinde denetime çıkan ekipler, afiş veya pankart asan esnafı uyararak, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi gereği meydanlara, parklara, cadde veya sokak kenarlarındaki kamuya ait duvar veya alanlara, rızası olmaksızın özel kişilere ait alanlara bez, kağıt ve benzeri afiş ve pankart asmanın yasak olduğunu bildirdi.

Denetimler kapsamında otobüs durakları, elektrik panoları başta olmak üzere kamuya açık alanlara izinsiz bir şekilde reklam materyalleri astıkları tespit edilen 26 işletme sahibine 13 bin TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

Denetimlere ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, “Kent estetiğini bozan ve izinsiz olarak asılan afiş, pankart ve benzeri materyaller Uyarı ve ikazlara rağmen aynı tutumu sergileyen işletme ve kişilere idari para cezası uygulanacak” denildi.

Açıklamada, afiş veya pankart asma işleminin, yasal çerçevede yapılması için belediyelere kişi veya kurumların yazılı başvuru yapmaları gerektiği, alınan izinle gösterilen noktalara, yine belirlenecek süre içerisinde asma işleminin yapılabileceği vurgulandı.

BİNGÖL 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:15

YATSI 18:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.