Bingöl’de sel baskınlarını önlemek için drenaj hattı oluşturuluyor

Bingöl Belediyesi tarafından yoğun yağışlarda caddelerdeki su birikintilerinin ve muhtemel sel baskınlarının önüne geçebilmek için yağmur suyu drenaj hattı oluşturulduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, altyapı hizmetleri kapsamında kentin ihtiyaç duyduğu yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarına başlandığını bildirdi.

İnalı Mahallesi’nden startı verilen çalışmayla ciddi bir altyapı hizmetinin hayata geçirileceğini aktaran Başkan Arıkan, askeri alanın da sularını toplayacak şekilde yağmur suyu hattı oluşturulacağını ifade etti.

Çalışmaya büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Arıkan" İlimizin büyük ihtiyaçlarından biri olan yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarıyla yağışlı havalarda su birikintilerinin ve olası sel baskınlarının önüne geçeceğiz. İnalı Mahallesi’nde imalatına başladığımız çalışmayla hem mahallemizin hem de askeri alanın sularını tahliye edeceğiz. Bu yıl buradaki çalışmayı tamamlayıp, önümüzdeki yıl ilimizin farklı mahallelerinde drenaj çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Planlı bir şekilde yapacağımız çalışmalarla il genelinde altyapıdaki sıkıntılarımızı çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz”dedi.





“Üstyapı çalışmaları devam ediyor”

Üstyapı hizmetleri kapsamında BSK sıcak asfalt, kaldırım, kilitli parke taşı ve bakım onarım çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Arıkan, uzun vadeli planlarla altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tümüyle giderileceğini söyledi.

Konuşmasını sürdüren Arıkan, “Kültür Mahallesi Bediüzzaman Saidi Nursi parkı arkasında bulunan yolumuz ile Tugay Kavşağı’ndan Kültür Kavşağı’na uzanan Kurtuluş Caddesi’nde BSK asfalt çalışmaları tamamlandı. Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Üniversite Caddesi’nde asfalt çalışmaları devam ederken, Mirzan, Yeni Mahalle ve İnalı Mahallesi’nde kilitli parke taşı, yeni kaldırım ve doğalgazdan bozulan yolların onarım çalışmaları devam ediyor. Bu sezon hava şartları izin verdiği müddetçe çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzdeki sezonlarda kuracağımız asfalt plenti şantiyesiyle üstyapı hizmetlerimizi daha sağlıklı yürüteceğiz”ifadelerini kullandı.



“Önceliğimiz vatandaş memnuniyeti”

Belediye hizmet binası, askeri tesisler, yol genişletme ve peyzaj çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Arıkan, “İlimizin geleceğine damga vuracak yatırımları birer birer hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için belirlediğimiz hedeflere kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Bizler için vatandaşlarımızın memnuniyeti, mutluluğu, huzur ve refahı her şeyden önce gelir. Bu düşünce ekseninde hareket ederek, altyapıdan üstyapıya, araç filosundan yeni tesislere, sosyal donatı mekânlarından kültürel faaliyetlere her alanda hayata geçireceğimiz projelerle daha yaşanabilir bir Bingöl inşa edeceğiz. Vatandaşlarımızla kurduğumuz gönül köprülerimizi kuvvetlendirerek, el birliğiyle ilimizin yarınlarını şekillendireceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

BİNGÖL 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:25

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