Bingöl Genç'te 7 noktadaki Özel Güvenlik Bölgesi süresi uzatıldı

1 milyar dolarlık et

Bingöl’ün Genç ilçesinde belirlenen 7 noktadaki Geçici Özel Güvenlik Bölge süresinin, 28 Kasım’a kadar uzatıldığı bildirildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Valiliğimiz, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır"denildi.

Açıklamanın devamında ise," 37SFC4155875950, 37SFC4179974911, 37SFC4232274809, 37SFC4276774955, 37SFC4257675325,37SFC4253575822,37SFC4260076020 koordinatları arasında kalan bölgede 14 Kasım 2019 28 Kasım 2019 tarihleri arasında 1087 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Geçici Özel Güvenlik Bölgesi” ilan edilmiş olup vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere girmesi yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

BİNGÖL 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:50

AKŞAM 17:14

YATSI 18:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.