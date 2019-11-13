Bingöl Üniversitesi "Kenevir sapı ve jüt" bitkisinden kovan üretecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bingöl Üniversitesi "Kenevir sapı ve jüt" bitkisinden kovan üretecek

İHA

Bingöl Üniversitesi'nin hazırladığı proje kapsamında jüt ve kenevir gibi bitkilerin kök ile atıklarından organik kovan üretimi yapılacağı bildirildi.

Bingöl Üniversitesi "Kenevir sapı ve jüt" bitkisinden kovan üretecek

Bingöl Üniversitesi'nin hazırladığı proje kapsamında jüt ve kenevir gibi bitkilerin kök ile atıklarından organik kovan üretimi yapılacağı bildirildi.
Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında Tarım ve Havza Bazlı Kalkınma Alanında pilot olan Bingöl Üniversitesi, kentteki arıcıların mesleki hayatına yenilik getiren bir proje hazırladı. Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Meral’in yürütücülüğünü yaptığı “Kovan Yapı Malzemesi Olarak Farklı Tarımsal Atıkların Kullanımı” projesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu panelist görüşleri doğrultusunda kabul edildi.
Proje kapsamında hasadı yapılan ve kullanılmadan tekrar doğaya bırakılan çeşitli bitkisel atıklar yeniden değerlendirileceği belirtildi. Keresteye alternatif malzemenin sağlanacağı projede dış çevre koşullarından en az düzeyde etkilenen jüt, kenevir, çeltik ve mısır bitkilerinin atıkları kullanılarak, Yonga (sunta) ve Lif Levha (MDF) imalatı gerçekleştirileceği kaydedildi.
Ekonomik olarak geniş bir kullanım alanına sahip ve doğada yüzde yüz çözünebilen jüt hakkında bilgi veren Prof. Dr. Ramazan Meral, “Bingöl’de ilk kez yetiştiriciliği yapılan jüt bitkisi, Ihlamurgiller (Tiliaceae) familyasından olup 24 m boylanabilen, optimum büyüme sıcaklığı isteği 1833 derece olan tek yıllık bir bitkidir. Çalışmada kullanılacak diğer materyalimiz kenevir sapı ise izinli üretim yapılan Malatya ilinden temin edilmiştir. Yaptığımız proje kapsamında tek tabakalı ve üç tabakalı olmak üzere yonga ve lif levhalar üretilecektir. Üç tabakalı levhalarda dış kısımlar jüt ve kenevir, orta kısımlarda ise çeltik mısır atıkları kullanılacaktır. Elde edilen levhalarda içerisinde en ideal fizikomekanik özeliklere sahip levha seçenekleri ile Langstroth tipi kovan üretimi yapılacak ve ilerideki çalışmalarda arı sağlığı ile bal verimi ve kalitesi üzerine olacak olumlu etkileri incelenecektir”dedi.
Kompozit malzeme yapımında bitkisel atıkların kullanılmasıyla birlikte bu ürünlerin yetiştiriciliğine rağbetin artacağına değinen Prof. Dr. Meral, bu durumun kırsalda yeni ürünlerle birlikte yeni gelir kaynakları da sağlayacağını dile getirdi.

BİNGÖL

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:26
  • GÜNEŞ 06:51
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:50
  • AKŞAM 17:14
  • YATSI 18:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bingöl’den, otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki
YEREL HABERLER Bingöl’den, otizmli öğrencileri istemeyenlere tepki
Bingöl Genç'te 7 noktadaki Özel Güvenlik Bölgesi süresi uzatıldı
YEREL HABERLER Bingöl Genç'te 7 noktadaki Özel Güvenlik Bölgesi ...
Bingöl'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı
YEREL HABERLER Bingöl'de 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı
Vali Ekinci, “Bizleri güçlü ve farklı kılacak olan şey beraberliğimizdir”
YEREL HABERLER Vali Ekinci, “Bizleri güçlü ve farklı kılacak olan ...
Bingöl’de sel baskınlarını önlemek için drenaj hattı oluşturuluyor
YEREL HABERLER Bingöl’de sel baskınlarını önlemek için drenaj hattı ...
Bingöl’de 26 işletmeye ceza kesildi
YEREL HABERLER Bingöl’de 26 işletmeye ceza kesildi
'Bingöl, fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye 3´üncüsü'
YEREL HABERLER 'Bingöl, fidan sahiplenme seferberliğinde Türkiye ...
Bingöl’de 65 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Bingöl’de 65 bin fidan toprakla buluştu
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X